Фестиваль профессий пройдет на Воробьевых горах в День молодежи

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Косыгина, 17к1 Карта всех событий

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в День молодежи 27 июня пройдет фестиваль профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности», в котором примут участие 50 колледжей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 22 июня.

— Фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности» — шанс погрузиться в мир специальностей будущего, узнать о самых востребованных навыках, попробовать себя в понравившейся профессии, а также получить советы и рекомендации от профессиональных наставников и просто отлично провести этот летний день, — заявила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

На фестивале можно будет поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ, изготовить металлический жетон, обучиться гончарному делу, попробовать приготовить тайское мороженое, молочные коктейли и авторские напитки на основе кофе, понаблюдать за дрон-рейсингом и даже заняться фитнесом и румбой.

Помимо этого, на фестивале будет работать стенд проекта «Профессиональная среда», где подросткам помогут составить план развития карьеры. На мероприятии также пройдет торжественное награждение сборной команды Москвы, завоевавшей 181 медаль в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», и преподавателей столичных колледжей — победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что праздничная программа в честь Дня молодежи начнется 26 июня в 12:00 в парке искусств «Музеон».