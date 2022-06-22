Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Фестиваль профессий пройдет на Воробьевых горах в День молодежи

Георгий Соланович
Город
Фестиваль профессий пройдет на Воробьевых горах в День молодежи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Косыгина, 17к1 Карта всех событий

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в День молодежи 27 июня пройдет фестиваль профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности», в котором примут участие 50 колледжей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 22 июня.

— Фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности» — шанс погрузиться в мир специальностей будущего, узнать о самых востребованных навыках, попробовать себя в понравившейся профессии, а также получить советы и рекомендации от профессиональных наставников и просто отлично провести этот летний день, — заявила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

На фестивале можно будет поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ, изготовить металлический жетон, обучиться гончарному делу, попробовать приготовить тайское мороженое, молочные коктейли и авторские напитки на основе кофе, понаблюдать за дрон-рейсингом и даже заняться фитнесом и румбой.

Помимо этого, на фестивале будет работать стенд проекта «Профессиональная среда», где подросткам помогут составить план развития карьеры. На мероприятии также пройдет торжественное награждение сборной команды Москвы, завоевавшей 181 медаль в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», и преподавателей столичных колледжей — победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что праздничная программа в честь Дня молодежи начнется 26 июня в 12:00 в парке искусств «Музеон».

Молодежь Москва Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте