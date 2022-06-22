Выставка икон XV–XX веков из собрания Игоря Сысолятина откроется в Москве 25 июня

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Гончарная улица, 3с1 Карта всех событий

В Музее русской иконы имени Михаила Абрамова 25 июня состоится открытие выставки «Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV — начала XX века из собрания Игоря Сысолятина». Об этом в среду, 22 июня, сообщил директор музея Николай Задорожный.

— Игорь Александрович «выложил» всю свою грандиозную коллекцию, которую можно назвать антологией русской иконы, потому что в ней представлены все направления, все стили и века. Это, можно сказать, готовый музей... Для нашего музея это большая честь — первый раз показать российскому зрителю, исследователям и ученым такое блестящее, такое полноценное и зрелое собрание, — отметил он.

Автор коллекции в свою очередь уточнил, что найденные им иконы собирались по всему миру на протяжении 20 лет. Куратор выставки Александр Преображенский добавил, что в общей сложности в рамках экспозиции представят около 320 икон, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно об открытии выставки «Коломенское. 100 шедевров русского искусства. Вне границы времен» в Новом Манеже. В экспозиции будут представлены древние иконы, изразцовый и белокаменный декор московских зданий, образцы деревянной домовой резьбы и другие экспонаты.