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Астрологи назвали психические расстройства, которыми страдают разные знаки Зодиака

Антон Махов
Общество
Астрологи назвали психические расстройства, которыми страдают разные знаки Зодиака
Фото: shutterstock

Астрологи рассказали, какие психические расстройства свойственны разным знакам зодиака.

По мнению экспертов, Овны склонны к синдрому прерывистой вспыльчивости. Это кратковременные эпизоды агрессии, они возникают и прекращаются очень быстро. Астрологи советуют представителям этого знака следить за своим эмоциональным фоном.

В свою очередь Тельцы остро нуждаются в признании и восхищении. Они часто теряют собственную идентичность в порыве привлечь внимание других к себе, сообщают астрологи.

Специалисты называют Близнецов самым двойственным знаком, который подвержен пограничному расстройству личности. Близнецы часто испытывают перепады настроения, бесконтрольную радость и резкие эпизоды отчаяния. Для них агрессию по отношению к миру сменяет нежность.

Для Раков свойственно параноидальное состояние. Представители этого знака легко верят в теории заговора и часто не доверяют даже близким. Раки часто считают, что за ними следят.

Астрологи говорят, что Львы порой страдают от тревожного расстройства личности из-за повышенной нервозности. Они часто боятся не понравиться другим людям и часто избегают ответственности и изолируются от общения.

В свою очередь Девы, как утверждают астрологи, страдают от обсессивно-компульсивного расстройства. Жизнь представителей этого знака может превратиться в гонку за чистотой и порядком. Девы могут впасть в зависимость от надуманных ритуалов.

Что касается Весов, то они, по мнению специалистов, могут впасть в зависимость или созависимость в силу своей бескорыстности и доброжелательности. Они мечтают спасти всех, поэтому связывают свою жизнь со страдающими алкоголизмом, игроманией и другими расстройствами.

Астрологи говорят, что Скорпионы наиболее подвержены нарциссизму. Представителям этого знака нет дела до чувств других людей, их волнует только собственная уникальность и восхищение со стороны.

Быстрые и деятельные Стрельцы часто страдают от синдрома рассеянного внимания, считают астрологи. Мысли в их голове скачут с места на место, Стрельцам сложно сосредоточиться.

Что касается Козерогов, то рожденные под этим знаком страдают отсутствием интереса к социальным отношениям. Они склонны к одинокому образу жизни, скрытности, «холодной» эмоциональности и апатии, считают астрологи.

Похожая история с Водолеями. Они могут горячо поддерживать друга или родственника, но внутри не испытывать ничего. Они страдают от эмоциональной отстраненности.

Также астрологи говорят, что Рыбы часто теряют доверие к окружающим в силу перфекционизма. Они стараются делать понастоящему важные вещи самостоятельно, для них это часто заканчивается долгой депрессией, сообщает WomanHit.

Недавно астрологи назвали знаки зодиака, которые наиболее предрасположены прожить долгую жизнь.

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