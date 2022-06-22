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Собянин рассказал о работе ЕДЦ на портале mos.ru

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о работе ЕДЦ на портале mos.ru
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июня, рассказал о работе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) на портале mos.ru.

— Здесь можно легко подать заявку на ремонт лифта, замену лампочки в подъезде, а также решить другие вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Подача заявки занимает около минуты, а информация попадает напрямую профильным службам. Пользователь может контролировать статус исполнения запроса в личном кабинете портала, — отметил он.

При этом глава города добавил, что почти 80 процентов приходящих заявок выполняют в день обращения. Для оформления заявки москвичу необходимо авторизоваться на портале и в каталоге услуг в разделе «Жилье, недвижимость, земля», после чего выбрать сервис «Вызов мастера». У пользователя для этого должна быть полная учетная запись. Мэр в своем Telegram-канале уточнил, что с момента запуска этого сервиса им воспользовались около 100 тысяч раз.

Также стало известно, что за шесть лет работы сотрудники ЕДЦ приняли более 40 миллионов звонков. Отмечается, что жители столицы чаще всего обращались по вопросам неисправности освещения, лифтов, очистки мусоропровода, работы отопительных приборов и системы водоснабжения.

единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Москва Сергей Собянин
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