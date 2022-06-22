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К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили цветы

Георгий Соланович
Город
К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили цветы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Манежная улица, 2/10с2 Карта всех событий

В Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата в среду, 22 июня, в День памяти и скорби прошла церемония возложения цветов и венков. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В торжественной церемонии принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Присутствовали также ветераны, представители молодежных и общественных организаций. Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы также добавили, что в 17:00 начнется акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года». Жители столицы соберутся, чтобы почтить память воинов.

Президент России Владимир Путин также поучаствовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, 22 июня прошла акция «Свеча памяти» на площади около главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В День памяти и скорби рядом с храмом зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня из Брестской крепости.

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