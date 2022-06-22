Врачи назвали серьезные болезни, симптомом которых может являться лень

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Лень может сигнализировать о серьезных проблемах с щитовидной железой. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко.

— Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз, — подчеркнула Романенко.

Также она говорит, что при гипотиреозе человек подвержен апатии, лени и слабости. Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина дополнила, что лень может быть признаком депрессии, сообщает Пятый канал.

Недавно доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают бороться с депрессией.

В некоторых случаях с подавленным состоянием можно справиться, если пересмотреть рацион питания. Есть группа продуктов, которая улучшает питание мозга, делая его более защищенным от стрессов, и, соответственно, предотвращает депрессию.

Что касается других расстройств психики, то астрологи рассказали, какие из них свойственны разным знакам зодиака.