Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Врачи назвали серьезные болезни, симптомом которых может являться лень

Антон Махов
Общество
Врачи назвали серьезные болезни, симптомом которых может являться лень
Фото: Unsplash

Лень может сигнализировать о серьезных проблемах с щитовидной железой. Об этом рассказала врач Татьяна Романенко.

— Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз, — подчеркнула Романенко.

Также она говорит, что при гипотиреозе человек подвержен апатии, лени и слабости. Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина дополнила, что лень может быть признаком депрессии, сообщает Пятый канал.

Недавно доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают бороться с депрессией.

В некоторых случаях с подавленным состоянием можно справиться, если пересмотреть рацион питания. Есть группа продуктов, которая улучшает питание мозга, делая его более защищенным от стрессов, и, соответственно, предотвращает депрессию.

Что касается других расстройств психики, то астрологи рассказали, какие из них свойственны разным знакам зодиака.

Здоровье Врачи Лень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте