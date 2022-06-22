Первые стрекозы появились на природных территориях Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На природных территориях Москвы появились первые стрекозы. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Стрекозы — самые древние летающие хищные насекомые. 350 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров, их гигантские предки с размахом крыльев 75 сантиметров летали среди хвощей и папоротников высотой с десятиэтажный дом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первых из них обнаружили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Уточняется, что в Красную книгу Москвы занесено десять видов стрекоз, они обитают рядом с водоемами, а также на лугах и лесных полянах.

Стрекозы развивают скорость до 40 километров в час и могут зависать в воздухе на одном месте, высматривая свою добычу. В ее поисках они преодолевают расстояние до четырех километров.

Охотиться им помогают фасеточные глаза с практически сферическим обзором, а также высокая маневренность крыльев, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что на столичных прудах обустроят более 20 зон биоплато до конца лета. Биоплато — это система, основанная на работе высших водных растений или макрофитов и позволяющая улучшить качество воды в водоеме.