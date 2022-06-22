Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Первые стрекозы появились на природных территориях Москвы

Лейла Алиева
Город
Первые стрекозы появились на природных территориях Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На природных территориях Москвы появились первые стрекозы. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Стрекозы — самые древние летающие хищные насекомые. 350 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров, их гигантские предки с размахом крыльев 75 сантиметров летали среди хвощей и папоротников высотой с десятиэтажный дом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первых из них обнаружили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Уточняется, что в Красную книгу Москвы занесено десять видов стрекоз, они обитают рядом с водоемами, а также на лугах и лесных полянах.

Стрекозы развивают скорость до 40 километров в час и могут зависать в воздухе на одном месте, высматривая свою добычу. В ее поисках они преодолевают расстояние до четырех километров.

Охотиться им помогают фасеточные глаза с практически сферическим обзором, а также высокая маневренность крыльев, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что на столичных прудах обустроят более 20 зон биоплато до конца лета. Биоплато — это система, основанная на работе высших водных растений или макрофитов и позволяющая улучшить качество воды в водоеме.

Насекомые Парки Район Кузьминки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте