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Путин объявил об идее открыть в России индийские сетевые магазины

Георгий Соланович
Экономика
Путин объявил об идее открыть в России индийские сетевые магазины
Фото: Администрация президента РФ

Российское деловое сообщество в условиях санкций активизирует контакты с представителями бизнеса из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 22 июня.

— Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии, — сказал глава государства.

В частности, будет обсуждаться увеличение количества автомобилей из КНР на российском рынке, а также открытие индийских сетевых магазинов. Соответствующее заявление Путин сделал во время приветственной речи к участникам Делового форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), передает РБК.

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

БРИКС Владимир Путин Торговля
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