Мишустин сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке до семи процентов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до семи процентов.

— Размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне. Напомню, 12 миллионов рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, и шесть миллионов рублей — для остальных российских субъектов, — сказал председатель правительства.

Государство также возместит банкам разницу между льготной ставкой и рыночной, передает слова Мишустина РИА Новости.

17 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. По его словам, после снижения ставки срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.

Кроме того, глава государства поручил правительству постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. По словам президента, меры поддержки семей с детьми должны носить радикальный характер, так как страна сталкивается с чрезвычайным демографическим взрывом.