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Госдума одобрила засекречивание данных о золотовалютных резервах России

Георгий Соланович
Политика
Госдума одобрила засекречивание данных о золотовалютных резервах России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий особенности регулирования корпоративных отношений в 2022 году, а также ряд мер по регулированию финансового рынка, реорганизации банков и засекречивания информации о золотовалютных резервах России.

Документ предусматривает изменение статуса информации о размерах золотовалютных резервов. Так, в случае принятия закона данные о них могут быть отнесены к государственной тайне.

Помимо этого, законопроектом предлагается выдача дополнительных полномочий совету директоров ЦБ в рамках антисанкционных мер. В частности, он может получить возможность устанавливать спецтребования к деятельности субъектов национальной платежной системы и к лицам, приобретающим акции банка, а также устанавливать требования к порядку приобретения акций банков и некредитных финорганизаций.

Кроме того, документ допускает реорганизацию банков, попавших под санкции. Законопроект также предусматривает временное исключение требования о ежегодном обновлении проспекта ценных бумаг, включение в обеспечение облигаций инвестиционных паев, а также отсрочку на год нормы о том, что к оказанию аудиторских услуг с 2023 года привлекаются только внесенные в реестры организации, передает ТАСС.

До этого СМИ сообщили, что страны ЕС рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций. Так, ожидается, что в конце очередного саммита, 23–24 июня, лидеры стран ЕС заявят о продолжении работы над санкциями.

Несмотря на то что в документе прямо не говорится о седьмом пакете санкций, в нем упоминается продолжение работы над ними и над предотвращением их обхода. Кроме того, одной из следующих целей антироссийских санкций является золото.

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