«Платить за понты»: автоэксперт объяснил, что дают красивые автомобильные номера

В Москве начали выдавать номера новой серии — 977. В течение последних пяти лет водители получали номера серии 799, а при присвоении букв использовались знаки А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У.
Станислав Земцов, автоэксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, на каких основаниях происходит присваивание тех или иных автомобильных номеров и что они означают в разных случаях.
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О чем говорят автомобильные номера
— 001, 007, 911 номера — хорошо это и ли плохо? Почему бы и нет, если вы любите красивые цифры или верите в нумерологию. Плохо то, что ведомства не сделали официальную схему, и все продается «в серую». Суммы космические, и этот рынок хотелось бы давно запретить. Те, кто занимаются, наверное, недовольны моей речью, но нужно что-то менять, легализовать. Мы готовы платить небольшой налог за красивый номер, но не готовы платить 10-15 миллионов рублей, — высказался эксперт.
Он объяснил, что многие люди покупают номера с буквенными обозначениями государственных ведомств, например, АМР с другим регионом, или СКР, и это до сих пор для некоторых актуально:
— Хочется сказать всем, кто купил такие номера, что он по факту вам ничего не дает, а могут быть только очередные проверки на дорогах. Все спецслужбы знают, «левые» это номера или нет. И 10 раз подумайте, платить за эти понты или нет. Цены — неадекват полнейший.
Он отметил, что с появлением новой серии в сети появятся объявления о продаже красивых номеров, среди которых есть немало мошеннических, поэтому перед покупкой эксперт советует оценить необходимость такого приобретения.
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