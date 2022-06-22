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Поп-ап российских дизайнеров открылся в ЦУМе

Лейла Алиева
Город
Поп-ап российских дизайнеров открылся в ЦУМе
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В рамках фестиваля «Модная столица» в ЦУМе открылся поп-ап российских дизайнеров. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Свои образы и летние коллекции представили 13 российских дизайнеров, в числе которых Ruban, Крестецкая строчка, Botrois, Loom by Rodina, Ellemy, Masterpeace, Pervert, Chapurin, Cocoshnik, Panfil, Like Yana, Leah, ARTEM KRIVDA, — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой оформления пространства стали цветочные мотивы, поэтому в ассортименте брендов особенный акцент был сделан на флористических принтах и использовании соломенных аксессуаров

При этом дизайнеры создали эксклюзивные модели специально для поп-апа в ЦУМе. Так, в коллекции бренда аксессуаров Panfil можно найти резинки в виде маков из натурального шелка и тюрбаны из блестящей золотистой ткани, а бренд Botrois выпустил свой бестселлер — платье School girl, в новом цвете.

В пресс-службе уточнили, что поп-ап будет работать до 10 июля.

Кроме того, в рамках Московской недели моды 22 июня на Тверской площади откроется фестиваль «Модная столица». На площадке будет функционировать настоящий модный кластер, где гости познакомятся с процессом создания одежды и украшений, а также узнают о модных тенденциях будущего.

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