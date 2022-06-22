Подмосковного вора в законе экстрадировали из Польши для участия в судебном заседании

Фото: Пресс-служба суда

Прячущегося в Польше жителя Подмосковья обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в 2011 году обвиняемый получил высший статус в преступной иерархии — вор в законе — и криминальное прозвище Циркач.

С этого времени и до момента задержания он занимался координацией действий организованных групп в Московской области. Также ему удалось создать и поддерживать связи между ними и другими привилегированными преступниками.

— Обвиняемый осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, назначая других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии и оказывая криминальное покровительство лицам, занимавшимся незаконной деятельностью, влияя на криминогенную обстановку на территории Московской области, — рассказала Врадий.

Ранее у 44-летнего мужчины уже было множество судимостей, в том числе за совершение краж, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

Благодаря своевременному и качественному предоставлению доказательств, подтверждающих его причастность к инкриминируемым преступлениям, правоохранительные органы Польши экстрадировали мужчину в Россию.

Московский областной суд признал Циркача виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого сообщалось о задержании двоих обвиняемых в изнасиловании и убийствах на территории Новой Москвы.