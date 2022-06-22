Путин установил временный порядок выплат по еврооблигациям

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин установил новый временный порядок выплат по еврооблигациям. Соответствующий указ был опубликован в среду, 22 июня, на официальном портале правовой информации.

— Обязательства по еврооблигациям признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда был произведен платеж центральному депозитарию, — говорится в документе.

Уточняется, что указ главы государства также устанавливает особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплат купонов по бондам.

До этого глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, который аналогичен схеме оплаты за российский газ в рублях. Так, зарубежным инвесторам необходимо будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке.

Министр отметил, что с помощью такого механизма можно будет проводить платежи, минуя расчетную инфраструктуру на Западе. Платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий.