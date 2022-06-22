«Редкая форма»: бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину его смерти

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певец Пьер Нарцисс умер из-за осложнений редкой формы подагры. Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачева.

— У него та редкая форма, которая на органах. Это никто не мог понять. Когда он был доставлен в реанимацию с гемодиализом, я поговорила с ним, утешила, успокоила, сказала: «держись!», — сообщила женщина.

Также она рассказала, что осложнения начались из-за неправильного лечения подагры. Беспечность Нарцисса в лечении, считает она, и привела его к критическому состоянию здоровья.

У певца была острая недостаточность в почках и поджелудочной железе. Бывшая жена артиста сказала, что болезнь дала осложнение и на сердце, что и стало причиной смерти, сообщает Пятый канал.

22 июня Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре.

Наибольшую известность Пьер Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц». В 13 лет он начал учиться играть на тенор-саксофоне. При этом Пьер окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению «журналистика».