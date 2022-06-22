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Документы о создании премии имени Толстого подписали в Музее Победы

Антон Махов
Город
Документы о создании премии имени Толстого подписали в Музее Победы
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы подписали документы о создании новой организации — «Фонда международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого». Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

Протокол подписали председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий, председатель правления РИО Константин Могилевский, а также исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк. При этом на встрече были утверждены устав и эмблема фонда.

На церемонии подписания присутствовали председатель РИО Сергей Нарышкин и помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Новую премию будут вручать за деятельность, направленную на укрепление мира и международного сотрудничества, а также привлечение широкой международной общественности к делу борьбы за мир во всем мире.

Помимо этого, премию будут присуждать за достижение благотворительных, культурных и образовательных целей, в том числе — за содействие позитивному восприятию России в мире. Само подписание прошло в рамках круглого стола, который был приурочен к началу Великой Отечественной войны.

До этого сообщалось, что Главархив Москвы ко Дню памяти и скорби подготовил фотопроект «Неизвестный герой». На сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» жители столицы могут посмотреть экспозицию почти из 200 снимков.

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