Главархив подготовил проект «Неизвестный герой» ко Дню памяти и скорби

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главархив Москвы ко Дню памяти и скорби подготовил фотопроект «Неизвестный герой». На сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории» жители столицы могут посмотреть экспозицию почти из 200 снимков, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 22 июня.

— Ко Дню памяти и скорби мы подготовили проект, главная цель которого — помочь горожанам увидеть как можно больше участников Великой Отечественной войны, чьи имена история сохранила в тайне. <...> Мы запустили проект «Неизвестный герой» не только для того, чтобы показать лица всех этих людей, но и в надежде, что нам удастся установить их имена с помощью горожан, которые посетят виртуальный музей, — заявил начальник Главархива Ярослав Онопенко.

Основу проекта составила коллекция снимков фронтового фотокорреспондента Давида Минскера. В его коллекции есть большое количество неподписанных фотографий солдат различных родов войск и партизан. Граждане, которые благодаря проекту узнают кого-то из участников войны, могут сообщить имеющуюся информацию о нем по электронному адресу.

Помимо этого, ко Дню памяти и скорби столичный Главархив опубликовал новый выпуск подкаста «Голоса Победы», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого ы Главархив города из Института имени Склифосовского передали истории болезней времен Великой Отечественной войны.