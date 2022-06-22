Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Столичный Дептранс рассказал о центральном прогулочном маршруте по Москве-реке.

Так, горожане отправляются на прогулку по реке с причала Парка Горького. Им на пути сразу встречается Крымский мост — единственный подвесной мост в Москве.

При этом с правой стороны можно увидеть второе здание Третьяковской галереи — Новую Третьяковку. Впереди красуется памятник 300-летию Российского флота — бюст Петра I, а слева от него — здание бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

Слева на набережной расположился Храм Христа Спасителя, от которого на другую сторону реки перекинут пешеходный Патриарший мост. Далее, по левой стороне, открывается вид на стены Московского Кремля с его башнями, а за ними находятся Большой Кремлевский дворец, а также Благовещенский и Архангельский соборы.

Затем, не доезжая до Большого Каменного моста, москвичи могут увидеть Собор Василия Блаженного. После моста открывается вид на Спасскую башню, а перед высоткой на Котельнической набережной теплоход разворачивается обратно.

У парка «Зарядье» на одноименном причале к маршруту присоединятся новые пассажиры. После этого судно сделает остановку на Патриаршем причале, а затем вернется в Парк Горького, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что поездки на речных трамвайчиках по двум направлениям Северного речного вокзала теперь можно оплачивать картой «Тройка». В направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей.