Блогерша поругалась с полицейскими из-за отказа вызвать скорую для ее мужа

Фото: vk/evenkiykaa

Блогер из Якутии Елизавета Апросимова, более известная под псевдонимом Эвенкийка, написала жалобу на столичных полицейских. Об этом девушка рассказала в своем аккаунте в популярной социальной сети в среду, 22 июня.

По словам Апросимовой, ее муж Иван шел по двору в одном из районов Москвы. В этот момент на него наехала иномарка.

Мужчина не пострадал и даже не упал — его слегка закружило, но он остался стоять на ногах. Однако жена настояла на том, что в ситуации необходимо разобраться при помощи экстренных служб.

Фото: Telegram / Пресс-хата

По прибытии правоохранители составили протокол, но отказались позвонить в «скорую помощь», чтобы осмотреть супруга Эвенкийки. По итогам спора, возникшего между парой и полицейскими, последние все же вызвали медиков.

По возвращении домой от врачей женщина начала писать жалобы на представителей власти, якобы страж порядка разговаривал с ней «слишком грубо». Она написала в прокуратуру, ГИБДД и даже в администрацию президента.

Проводится ли по данному факту проверка, пока неизвестно.

10 июня еще одна блогер Валя Карнавал попала в ДТП и поделилась подробностями произошедшего.