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Годовая инфляция в России замедлилась до 16,42 процента
Экономика
Онлайн-выставка конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» стартовала в Москве
Город
Дептранс рассказал о центральном прогулочном маршруте по Москве-реке
Город
«Придется заплатить»: на каких условиях IKEA может досрочно расторгнуть договоры аренды
Общество
Пользователям «Тройки» рассказали о способе вернуть кешбэк через приложение «Город»
Город
Движение транспорта перекроют 25-26 июня из-за полумарафона на западе Москвы
Город
Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия — НАТО
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