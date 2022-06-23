Хакер рассказал о работе украинского Центра информационно-психологических операций

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Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на протяжении нескольких лет работал против России, еще до 24 февраля сотрудников этого центра эвакуировали из города Бровары в Киевской области, сообщил журналистам хакер RaHDIt.

По его словам, всего на Украине созданы четыре таких центра — в Одессе, Броварах, Львове и Житомирской области. Хакер подчеркнул, что у экспертов этих ЦИПсО отличная подготовка и огромное количество сотрудников. Только в 72-м центре работали более 150 человек, пишет РИА Новости.

— Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем. 24 февраля рано утром был нанесен ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа «Берегини», их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать, — сказал российский хакер.

В начале июня этот же хакер сообщил, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и украинской армией появились разногласия по вопросам ведения боевых действий.