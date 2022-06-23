Минэнерго США: Байден может применить военные полномочия для увеличения нефтепереработки

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Глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм не исключила, что президент США Джо Байден может применить закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки в стране. Об этом глава ведомства сообщила в среду, 22 июня, на регулярном брифинге в Белом доме.

Министр энергетики Соединенных Штатов также напомнила, что в четверг, 23 июня, она намерена встретиться с представителями крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США, чтобы обсудить их действия в условиях рекордного роста цен на бензин в государстве.

— Мы знаем, что с 2020 года было закрыто шесть НПЗ, мы хотим спросить, есть ли возможность вернуть что-то в строй, расширить производство, — заметила Грэнхолм.

Закон о производстве товаров военного назначения времен Корейской войны позволяет главе государства расширить производство определенной продукции в целях нацбезопасности и, по сути, устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, пишет ТАСС.

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций против России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка.