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Вашингтон представит на саммите G7 набор предложений по усилению давления на РФ

Егор Провоторов
В мире
Вашингтон представит на саммите G7 набор предложений по усилению давления на РФ
Фото: whitehouse

Американские власти на саммите «Большой семерки», который пройдет с 26 по 28 июня на юге Германии, намерены представить набор конкретных предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины.

Об этом неназванный представитель Белого дома заявил в среду, 22 июня, на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров G7 в Германии, а также на саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Испании.

— Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины, — заметил он.

По словам американского чиновника, лидеры стран «Большой семерки» обсудят повышение уровня инфляции по всему миру, а также вопросы продовольственной и энергетической безопасности, пишет ТАСС.

Накануне министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в кулуарах саммита G7 в испанской столице — Мадриде — будут обсуждать проблему с турбинами для трубопровода «Северный поток-2».

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