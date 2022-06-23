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Маск назвал заводы Tesla в Берлине и Остине «печами для денег»

Егор Провоторов
В мире
Маск назвал заводы Tesla в Берлине и Остине «печами для денег»
Фото: NASA

Заводы американского производителя электромобилей Tesla на территории Германии и штата Техас создают убытки «на миллиарды долларов», заявил в среду, 22 июня, основатель компании Илон Маск.

Как пишет ТАСС, оба предприятия столкнулись с проблемами в наращивании производства, в частности по причине наращивания логистических цепочек.

— Заводы в Берлине и Остине представляют собой сейчас гигантские печи для денег, — заявил американский предприниматель в интервью агентству Bloomberg.

В середине мая Маск заявил об «очень плохих предчувствиях по поводу американской экономики» и предупредил о намерении сократить около 10 процентов сотрудников, а также приостановить прием на работу по всей планете. По мнению бизнесмена, экономика Штатов находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не ранее чем через год.

В начале июня стало известно, что состояние Илона Маска сократилось почти на 17 миллиардов долларов на фоне падения акций компании Tesla. По данным издания, цена на акции корпорации снизилась более чем на пять процентов в ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

tesla Илон Маск кризис
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