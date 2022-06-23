Историк Кнутов озвучил эффективный способ прорыва литовской блокады Калининграда

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Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита продукции в Калининградскую область, предположил в интервью журналистам историк, военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Специалист уверен, что шаг Вильнюса является попыткой вывести Москву на конфликт, однако российской стороне стоит сделать выбор в пользу экономических мер воздействия. Для этого Кнутов призвал обратиться к Минску.

— Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики, — высказался Кнутов в интервью Украине.ру.

Историк заметил, что Вильнюс никогда самостоятельно не решился бы на подобный шаг, и за ее действиями стоят Штаты и страны НАТО. Однако, как считает военный эксперт, ответные экономические меры РФ могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.

Накануне стало известно, что российское правительство начало рассматривать ответные меры касательно решения Литвы об ограничении транзита в Калининград.