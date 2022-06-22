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Песков заявил, что Россия готовит ответ на блокировку Литвой транзита в Калининград

Александр Афонин
Политика
Песков заявил, что Россия готовит ответ на блокировку Литвой транзита в Калининград
Фото: Администрация президента РФ

Российское правительство начало рассматривать ответные меры касательно решения Литвы об ограничении транзита в Калининград. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 июня.

— Меры готовятся. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить, — сказал он.

Песков уточнил, что российское правительство не ориентируется на конкретную форму при выборе реакции. По его словам, речь может идти о различных ответных мерах и сроках, передает ТАСС.

С полуночи 18 июня Литовские железные дороги отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов добавил, что запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Позже Дмитрий Песков заявил, что подобное решение является беспрецедентным и незаконным. Представитель Кремля добавил, что данная ситуация требует очень глубокого анализа перед формулированием ответных действий. По его словам, подобные действия можно расценивать как элемент блокады.

Россия Литва ответные меры
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