«Нарушение всего и вся»: Песков прокомментировал решение Литвы о блокаде Калининграда

Фото: Администрация президента РФ

Решение литовского государства по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров является беспрецедентным и незаконным. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным, — отметил он.

При этом представитель Кремля добавил, что данная ситуация требует очень глубокого анализа перед формулированием ответных действий. По словам Пескова, подобные действия можно расценивать как элемент блокады, сообщает РИА Новости.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Наталия Елисеева заявила, что Литва будет оправдывать новые ограничения санкционной политикой Евросоюза. По ее словам, в сложившейся ситуации РФ будет перестраивать логистику, пользуясь морским путем и самолетами.

С полуночи 18 июня литовские железные дороги отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Запрет транзита, как уточняется, потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.