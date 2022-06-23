Ретейлеры начали ввозить в Россию гаджеты по параллельному импорту

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Компания «Связной» стала первым из крупных ретейлеров, который в среду, 22 июня, подтвердил, что начал ввозить в Россию электронику посредством параллельного импорта.

Как рассказал журналистам представитель организации, пока речь идет о смартфонах, ноутбуках и смарт-часах компаний Apple и Samsung, а также игровых приставках PlayStation, Nintendo и XBox. В «Связном» заявили, что всего ассортимент продукции расширился более чем на 100 товарных позиций.

В компании также заметили, что полученные по параллельному импорту товары будут стоить на 10-20 процентов дороже, нежели те устройства, которые были ввезены в РФ до начала спецоперации на Украине. По словам президента «Связного» Алексея Вуколова, в целом на рынке докризисных запасов должно хватить еще на два-три месяца.

В ретейлере добавили, что на продукцию, ввезенную по параллельному импорту, компания дает официальную гарантию. Также в организации пообещали, что у покупателей не будет проблем с активацией устройств, поскольку они предназначены для использования в странах Евразийского экономического союза, в который входит и Россия, пишет «Коммерсантъ».

Накануне Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон об упрощении торговли товарами из списка параллельного импорта. Это обеспечит российский рынок необходимыми товарами и позволит стабилизировать цены.