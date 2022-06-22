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Эксперт объяснил, как будут проверять качество товаров по параллельному импорту

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Эксперт объяснил, как будут проверять качество товаров по параллельному импорту
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон об упрощении торговли товарами из списка параллельного импорта. Это обеспечит российский рынок необходимыми товарами и позволит стабилизировать цены.

Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерей Москвы» рассказал, как после принятия закона будут оценивать качество товаров.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Например, есть бренд Apple, он производит телефоны, Samsung — технику. Они ввозятся в Россию российским юридическим лицом. До этого оно само организовывало обслуживание товара, и оно так и будет ответственным. Просто вопрос сервисного обслуживания теперь перекладывается не на юридическое лицо Apple Rus, а на «Ромашка инкорпорейтед». Есть закон о защите прав потребителей, в законе прописана ответственность юридического лица, который везет товар в Россию, он отвечает за качество, сервис и обслуживание, — высказался эксперт.

Он отмечает, что зарубежные компании и раньше не занимались сервисной работой. Ее выполняли местные предприниматели, которым это было условно разрешено.

21 июня Государственная дума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию. Законом предполагается, что отечественные компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателя, ограждаются от ответственности, говорится в тексте документа.

В условиях параллельного импорта бремя выявления контрафакта все так же лежит на торговых площадках и продавцах. Новые реалии, по сути, никак не отразятся на правах покупателей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Россия Торговля Импорт
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