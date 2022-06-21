Контрафактный «левачок»: кто несет ответственность за подделки на маркетплейсах

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В условиях параллельного импорта бремя выявления контрафакта все так же лежит на торговых площадках и продавцах. Новые реалии, по сути, никак не отразятся на правах покупателей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Накануне «ВМ» сообщала, что крупные российские маркетплейсы Ozon и «Яндекс.Маркет» создают собственные схемы поставок товаров известных брендов в страну, используя процедуру параллельного импорта. Таким образом они хотят расширить свой ассортимент.

Новые каналы поставок брендовых товаров включают и новые риски, связанные с появлением на рынке контрафакта. Однако эти риски, как и ранее, несут продавцы и маркетплейсы, подчеркивает Егармин.

— У нас есть закон «О защите прав потребителей», он не поменялся. И если вам привезли товар ненадлежащего качества или тот, который вызывает у вас сомнения, то вы имеете право на возврат или компенсацию. Не имеет значения, откуда продавец этот товар приобрел, — говорит собеседник «ВМ».

При этом важно понимать, что контрафактные товары просачивались на прилавок и до внедрения параллельного импорта. Здесь стоит провести разделение между откровенной подделкой, отличающейся по качеству от оригинала, и товаром, произведенным на заводе правообладателя, но без отчисления в его пользу. В обоих случаях речь идет о контрафакте, но во втором — потребитель не замечает разницы, так как, по существу, он получает ничем не отличающийся от оригинала товар. Именно контрафакт «второго порядка» нередко появляется на рынке.

— Такой «левачок» появлялся даже в официальных магазинах еще до внедрения параллельного импорта, — рассказывает Егармин. — И большие компании промышляют тем, что разбавляют свой официальный товар контрафактом второго порядка. Таким образом они уходят от налогов.

После ухода ряда западных компаний из России обострилась проблема завышения цен на товары, выпускаемые под их брендом. Как полагает эксперт, в этом вопросе все зависит от продавцов. Маркетплейсы незначительно влияют на ценообразование, так как редко выступают в качестве участников товаропроводящей цепи.

— Крайне мало товаров, которые является собственностью маркетплейса. Их бизнес-модель заточена под то, чтобы собирать комиссию за посреднические услуги с продавцов, которые несут основную ответственность.