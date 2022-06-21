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Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию

Полина Долганова
Общество
Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Законом предполагается, что отечественные компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателя, ограждаются от ответственности, говорится в тексте документа.

В условиях параллельного импорта бремя выявления контрафакта все так же лежит на торговых площадках и продавцах. Новые реалии, по сути, никак не отразятся на правах покупателей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Накануне «ВМ» сообщала, что крупные российские маркетплейсы Ozon и «Яндекс.Маркет» создают собственные схемы поставок товаров известных брендов в страну, используя процедуру параллельного импорта. Таким образом они хотят расширить свой ассортимент.

Кроме того, недавно в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие напитки заменят ушедший из России бренд газировки Coca-Cola.

Госдума Законы Импорт
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