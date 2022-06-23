Москвичам рассказали о программе фестиваля «Модная столица»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Страстной бульвар Карта всех событий

Увидеть костюмы из разных исторических эпох можно на площадках фестиваля «Модная столица» в рамках Московской недели моды, которые расположены на бульварах. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на Сретенском бульваре гостям расскажут о том, какой была одежда на Руси после принятия христианства. Создать атмосферу того времени помогут фотовыставка берестяных грамот, которые хранятся в музее Новгорода, а также выставка украшений и щитов.

А на Страстном бульваре пройдут мастер-классы, где посетителей познакомят с женскими ремеслами, ювелирными украшениями и украшениями из стекла, а также помогут освоить азы каллиграфии. На Покровском бульваре горожане смогут погрузиться во времена Московской Руси XVII века, когда была одержана победа над польскими интервентами.

Тогда начались три века династии Романовых, а в моду пришли украшения, обилие вышивки и яркая отделка. Гостей Петровского бульвара ждут вкусы и моды, навеянные реформами и завоеваниями Петра I и увлечением идеями Просвещения Екатерины II, когда западная культура творчески перерабатывалась и обретала национальный колорит.

Кроме того, на Гоголевском бульваре представят женскую моду начала XIX века, где красивым считалось все естественное, а дамы высшего света на волне победы в Отечественной войне 1812 года включали в свои наряды элементы народного стиля. Смена эпох, когда ушла дореволюционная мода и появились новые силуэты, бурные двадцатые, а также знакомство с особенностями кроя и украшений того времени встретят посетителей на Цветном бульваре.

На Пушкинской площади расскажут о влиянии на советскую моду середины и второй половины XX века покорения космоса и сибирских строек, также на площадке гости узнают о самых модных прическах в те годы. Наконец, на Рождественском бульваре будут предоставлены театральные костюмы, которые создали современные художники.

До этого сообщалось, что в рамках фестиваля «Модная столица» 22 июня в ЦУМе открылся поп-ап российских дизайнеров, который будет работать до 10 июля.