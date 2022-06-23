Telegraph: Британский бизнесмен Билимория заявил, что страна движется в сторону рецессии

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Великобритания движется в сторону замедления темпов экономического роста. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория.

— Рецессия — ужас, с которым мы столкнемся, — отметил он.

По его словам, страна «определенно» движется в сторону рецессии. При этом бизнесмен считает, что правительство должно снизить налоги.

— Возможно, уже слишком поздно для того, чтобы избежать ее (рецессии — прим. «ВМ»). Но если мы будем действовать быстро, то сможем в значительной степени минимизировать ее воздействие, — цитирует Билиморию РИА Новости.

Накануне новый глава британского генштаба ВС Патрик Сандерс заявил, что Великобритании необходимо создать армию, способную «победить Россию». Он считает, что его поколению необходимо подготовить армию, чтобы «снова воевать в Европе». При этом Сандерсу достанется самая маленькая за 300 лет армия Британии. Правительство страны ранее приняло решение сократить численность регулярных войск до 73 тысяч человек.

Также стало известно, что в королевстве на фоне роста стоимости топлива начали массово увольняться таксисты и другие граждане, чья профессия связана с вождением транспортных средств. В конце текущей недели цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (около 2,25 доллара). При этом полный бак среднестатистического семейного автомобиля стал обходиться в 100 фунтов стерлингов.