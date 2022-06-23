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Жители столицы оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках

Александр Афонин
Город
Жители столицы оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Около 30 процентов москвичей, получающих льготные лекарства по электронному рецепту в коммерческих аптеках, выбирают препарат конкретного производителя. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 23 июня.

Она напомнила, что в январе правительство Москвы расширило возможность получения льготных лекарств по электронным рецептам. Так, к проекту присоединилось более 350 частных аптек. Благодаря этому, москвичи могут выбрать конкретного производителя и доплатить только разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10 до 50 процентов стоимости.

— Мы видим, что жители столицы оценили новшество — 30 процентов предпочитают взять препарат привычного производителя с доплатой. В общей сложности москвичи отоварили в коммерческих аптеках более трех тысяч электронных рецептов, — сказала заммэра.

Ракова добавила, что с полным списком коммерческим аптек, в которых можно бесплатно получить препараты, можно ознакомиться на портале здравоохранения Москвы, в электронной медкарте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова сообщила, что за два года сервисы искусственного интеллекта помогли радиологам обработать более шести миллионов лучевых снимков. Она отметила, что нейросети позволили обработать 3,5 миллиона рентгенографий и флюорографий.

Аптеки Анастасия Ракова Лекарства
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