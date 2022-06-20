Нейросети обработали более 6 миллионов лучевых исследований в медучреждениях Москвы

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За два года сервисы искусственного интеллекта помогли радиологам обработать более шести миллионов лучевых снимков. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы внедряем цифровые сервисы, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Сейчас компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по девяти направлениям исследований. При этом благодаря расширению возможностей умных алгоритмов количество исследований, обработанных искусственным интеллектом, менее чем за год удвоилось, — сказала она.

Отмечается, что нейросети позволили обработать 3,5 миллиона рентгенографий и флюорографий, более двух миллионов компьютерных томографий, а также полмиллиона маммографий.

Помимо этого, специалисты начали тестирование комплексных сервисов искусственного интеллекта. Они позволят распознать на одном изображении исследования признаки семи разных патологий, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 июня стало известно, что в столице объявили о создании уникальной цифровой библиотеки обезличенных наборов данных для оценки и обучения нейросетей. Анастасия Ракова выразила надежду, что это решение поможет создавать и дорабатывать качественные сервисы компьютерного зрения для анализа КТ-, МРТ-исследований, маммографии и многого другого.