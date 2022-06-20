ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Нейросети обработали более 6 миллионов лучевых исследований в медучреждениях Москвы

Александр Афонин
Город
Нейросети обработали более 6 миллионов лучевых исследований в медучреждениях Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За два года сервисы искусственного интеллекта помогли радиологам обработать более шести миллионов лучевых снимков. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы внедряем цифровые сервисы, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Сейчас компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по девяти направлениям исследований. При этом благодаря расширению возможностей умных алгоритмов количество исследований, обработанных искусственным интеллектом, менее чем за год удвоилось, — сказала она.

Отмечается, что нейросети позволили обработать 3,5 миллиона рентгенографий и флюорографий, более двух миллионов компьютерных томографий, а также полмиллиона маммографий.

Помимо этого, специалисты начали тестирование комплексных сервисов искусственного интеллекта. Они позволят распознать на одном изображении исследования признаки семи разных патологий, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 июня стало известно, что в столице объявили о создании уникальной цифровой библиотеки обезличенных наборов данных для оценки и обучения нейросетей. Анастасия Ракова выразила надежду, что это решение поможет создавать и дорабатывать качественные сервисы компьютерного зрения для анализа КТ-, МРТ-исследований, маммографии и многого другого.

нейросеть здравоохрание Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте