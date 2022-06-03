Москвичам рассказали о создании цифровой библиотеки данных для разработчиков сервисов ИИ в медицине

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В столице объявили о создании уникальной цифровой библиотеки обезличенных наборов данных для оценки и обучения нейросетей. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Мы открываем доступ к девяти датасетам для разработчиков, стартапов и студентов, в том числе из других регионов. Надеемся, что этот шаг поможет создавать и дорабатывать качественные сервисы компьютерного зрения для анализа КТ-, МРТ-исследований, маммографии, например для выявления признаков COVID-19, рака легкого, молочной железы, остеопороза или рассеянного склероза, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом заммэра напомнила, что городской власти в рамках двухгодичного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в систему столичного здравоохранения удалось собрать уникальную цифровую библиотеку наборов данных. В частности, в ней находится база из обезличенных рентгенологических снимков, которые необходимы для тестирования и дообучения искусственного интеллекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что с 26 мая в столичных клиниках начали использовать нейросеть в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения. Такая инновация дает возможность распознать на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки семи разных патологий.