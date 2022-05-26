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Столичные врачи смогут выявить признаки семи заболеваний на КТ-снимке с помощью нейросети

Араз Салехов
Город
Столичные врачи смогут выявить признаки семи заболеваний на КТ-снимке с помощью нейросети
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичных клиниках в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения начали использовать нейросеть в тестовом режиме. Так, подобная технология позволит распознать на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки семи разных патологий. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В рамках нашего эксперимента мы приступаем к внедрению еще одной инновации — комплексных сервисов искусственного интеллекта. Они будут анализировать один КТ-снимок органов грудной клетки сразу на семь патологий. Медикам больше не придется использовать отдельные сервисы для определения каждой патологии, как это было раньше. Сервис упростит и ускорит диагностику, а также позволит врачам эффективнее выявлять скрытые признаки заболеваний, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что внедрение новых инструментов проходит с помощью длительного тестирования, которым занимаются медицинские специалисты. По ее словам, сейчас уже два комплексных сервиса полностью отечественной разработки проходят апробацию.

Подобная технология, как уточняется, поможет врачам определять на компьютерной томографии органов грудной клетки признаки рака легкого, коронавирусной инфекции, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и гидроторакса в процессе одного исследования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 23 мая, Ракова рассказала о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Подобная инициатива даст возможность родителям и врачам следить за историей болезни своего ребенка.

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