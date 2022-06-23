Тестирование сервиса управления домофонами через приложение началось в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве стартовало тестирование технологии, которая позволит москвичам принимать видеозвонки с домофона в приложении «Электронный дом Москва». Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Новый сервис упростит горожанам управление доступом в свой подъезд. Человек может не подходить к трубке домофона, чтобы открыть дверь посетителю: вызов придет ему на смартфон, где бы он ни находился, и для ответа достаточно будет нажать одну кнопку, — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Дереляк.

Он добавил, что пилотный проект направлен на получение обратной связи от жителей. Они поделятся своими впечатлениями и расскажут, что стоит доработать. Само тестирование продлится до конца этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 850 помещений в столице, которые были переданы для проведения торгов по продаже и аренде, оснастят кодовыми цифровыми замками до конца года. Уточняется, что код от замка приходит на электронную почту победителя торгов после подписания документа о передаче объекта.