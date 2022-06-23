Восемь школ и детских садов подключили к городским электросетям

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В столице подключили к электросетям восемь городских школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 23 июня.

— Обеспечение надежного энергоснабжения социальных объектов — важное направление работы комплекса городского хозяйства. В этом году провели работы в восьми школах и детских садах, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что для оснащения электроэнергией новых объектов было проложено около 6,5 километра электросетей. По его словам, учреждения обеспечили электричеством по второй категории надежности. Это значит, что в случае возникновения технологического нарушения напряжение будет автоматически подано по резервной линии, передает пресс-служба.

Накануне сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили электроэнергией здание нового скоропомощного стационарного комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам Бирюкова, специалисты установили две новые трансформаторные подстанции и проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения.