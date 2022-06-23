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Сергунина: Семейный фестиваль детской моды и стиля пройдет на ВДНХ

Лейла Алиева
Город
Сергунина: Семейный фестиваль детской моды и стиля пройдет на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 25 июня состоится фестиваль детской моды и стиля. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В «Технограде» соберутся молодые дизайнеры и уже успешные модельеры. Гостям представят 25 коллекций детской одежды от российских брендов и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры открыты в этом сегменте. Самых юных посетителей ждут творческие занятия по коллажу, фотографии и 3D-моделированию, — рассказала она.

Мероприятие откроет лекция экспертов фешен-индустрии в 15:00, на которой гостям расскажут об отличиях детской моды от взрослой, а также о том, какие перспективы открыты в этой отрасли. Кроме того, в 16:00 пройдет встреча для начинающих блогеров и их родителей, где эксперт поделится опытом продвижения персонального бренда для ребенка.

С 18:30 до 19:30 фотограф Дмитрий Исхаков прочитает авторскую лекцию «Fashion-фотография». При этом для детей подготовлены интерактивы о моде и стиле, которые пройдут с 15:00 до 18:00.

Дети научатся составлять веселые и динамичные образы для фотосессии из обычных вещей и аксессуаров. На мастер-классах «Косыгин парка» с 15:00 до 17:30 участники смоделируют одежду на манекенах методом наколки булавок.

Кроме того, на отдельном стенде организаторы подготовили VR-выставку цифровой одежды. С 15:00 до 17:30 гости смогут окунуться в мир виртуальной реальности и посмотреть коллекцию, дизайнерами которой стали слушатели технопарка РГСУ.

Также с 15:00 до 18:00 будет работать креативная фотозона в виде подиума, где можно будет сделать фотографию и получить в подарок магнитик со своим изображением.

До этого сообщалось, что с 7 по 10 июля 2022 года в Парке Горького пройдет третья «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW). Мероприятие ежегодно охватывает все направления креативных индустрий: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование.

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