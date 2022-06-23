Технополис «Москва» представил интеллектуальную платформу для изготовления деталей

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Умный маркетплейс, разработанный столичными промышленниками, позволяет наладить сотрудничество между предприятиями и в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах, — сказал он.

Разработка позволяет автоматизировать процедуру заказа деталей. Заказчику достаточно загрузить на портал 3D-модель изделия, определить технологию производства и выбрать производителя. Система автоматически рассчитает способы создания деталей, оценит их стоимость и возможность предоставления скидок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что резидент технополиса «Москва» начнет производство препаратов для клеточной терапии. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что продукцию будут поставлять в медицинские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф.