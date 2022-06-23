Приговоренные в ДНР к смертной казни наемники подадут прошения о помиловании

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Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), готовят апелляционную жалобу на приговор. Об этом в четверг, 23 июня, заявила адвокат Пиннера Юлия Церковникова.

Она рассказала, что если жалоба не будет удовлетворена, то сторона обвинения подаст прошение о помиловании, передает ТАСС.

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

В свою очередь британский министр по делам школ Робин Уолкер заявил, что Великобритания продолжает использовать все дипломатические возможности, чтобы разобраться с решением Верховного суда ДНР, который приговорил к смертной казни двух наемников из Соединенного Королевства.