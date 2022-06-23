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Андрей Бочкарев сообщил о начале проектирования одного из сложнейших участков дублера МКАД

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев сообщил о начале проектирования одного из сложнейших участков дублера МКАД
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Северное Бутово Карта всех событий

На магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе началось проектирование участка от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектирующийся участок станет заключительным на всей трассе. Он будет примыкать к южной части Московского скоростного диаметра. Окончание проектирования запланировано на третий квартал текущего года. В эти же сроки намечено начало строительства, — сказал он.

Заммэра добавил, что магистраль готова на 49 процентов. На данный момент открыты два участка: от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла «Столбово». Специалисты продолжают строительство еще двух участков.

Общая протяженность магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составит 22,5 километра. Общая длина новых дорог — 92,4 километра.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется завершить к 2023 году. По его словам, помимо реконструкции, специалисты также расширяют проезжую часть МКАД за счет новых боковых проездов, переходно-скоростных полос и развития прилегающей улично-дорожной сети.

Строительство Андрей Бочкарев Дороги
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