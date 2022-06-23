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«Полная беда»: Медведев обозначил главную проблему европейских политиков

Араз Салехов
Политика
«Полная беда»: Медведев обозначил главную проблему европейских политиков
Фото: er.ru

В Европе уменьшается количество талантливых политиков, готовых взять на себя ответственность. Такое мнение в четверг, 23 июня, высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук? Они не думают о будущем, — отметил он.

При этом политик уточнил, что лидеры европейских стран могут грамотно сформулировать идею и дать точные указания помощникам, однако не взять за них полную ответственность.

— Они будут прятаться, юлить, ссылаться на инструкции, на конъюнктуру, даже на климатические изменения, но решения не примут. Либо примут с катастрофическим запозданием. А это уже полная беда, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также зампредседателя Совбеза РФ заявил, что западные страны активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере.

Дмитрий Медведев Внешняя политика Европа
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