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Медведев: России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере IT

Евгений Белоусов
Технологии
Медведев: России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере IT
Фото: er.ru

Страны Запада активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере. Такое мнение во вторник, 21 июня, высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Ничего нового, откровенно говоря, в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов, — отметил он.

По словам Медведева, в последнее время Россия все чаще сталкивается с массовыми кибератаками и технологической блокадой. Для того чтобы противостоять подобному давлению, стране необходимо научиться его парировать, передает РИА Новости.

До этого бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.

Правительство объявило о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Часть средств планируют направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий.

Дмитрий Медведев IT-индустрия Россия
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