Женщина стала жертвой «кухонных мошенников» в Москве

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Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

В столице задержаны подозреваемые в хищении денег под видом продажи кухонной мебели известного бренда. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, не позднее марта 2021 года подозреваемые, представляя коммерческую организацию, заключили с потерпевшей фиктивный договор купли-продажи кухонной мебели в офисе на Ленинском проспекте.

Женщина оплатила сам товар, а также доставку и сборку, но мебель так и не получила. Материальный ущерб превысил 280 тысяч рублей. Деньги злоумышленники присвоили себе.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате совместной работы следователя и оперативников противоправная деятельность была пресечена.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На данный момент двое подозреваемых находятся под домашним арестом. В отношении руководителя компании суд назначил запрет определенных действий.

Накануне Московский городской суд продлил арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, обвиняемому в крупном мошенничестве.