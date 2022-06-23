Фестиваль «Модная столица» стартует на Тверском бульваре 24 июня

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

На Тверском бульваре состоится фестиваль «Модная столица». Он пройдет с 24 по 26 июня. Об этом сообщили в четверг, 23 июня, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Любителей оригинальных вещей и аксессуаров, всех, кто следит за модой и хочет всегда выглядеть отлично, с 24 по 26 июня ждут на Тверском бульваре. Здесь же можно будет поиграть в настольные игры, побеседовать с друзьями в лаундж-зоне, присоединиться к пленэрам, позаниматься йогой. Ну а после спорта — самое время выбрать вкусный летний десерт, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоится fashion-маркет. Здесь гости смогут послушать лекции ведущих экспертов по стилю и моде, заняться спортом, а профессиональные визажисты сделают отличный макияж.

Помимо этого, любители живописи смогут принять участие в пленэрах и мастер-классах. Также посетители фестиваля смогут составить свой собственный букет, обучиться основам флористики и многому другому.

До этого сообщалось, что на московских бульварах появились исторические площадки фестиваля «Модная столица». Москвичи смогут увидеть костюмы из разных исторических эпох.