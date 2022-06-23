Замминистра финансов Горнин попал в аварию на мотоцикле на Рублевском шоссе

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Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин попал в аварию на западе столицы. Об этом стало известно в четверг, 23 июня.

По данным Telegram-канала Shot, чиновник ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем каршеринга Audi на 7-м километре Рублевского шоссе.

Уточняется, что за рулем машины находилась 29-летняя девушка.

Прибывшие медики констатировали у 50-летнего Горнина открытый перелом ноги и доставили в больницу.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, на месте ДТП и рядом с ним не обнаружено выбоин или иных дефектов покрытия, которые могли спровоцировать аварию.

До этого сообщалось, что еще один чиновник попал в ДТП: депутат Госдумы Алексей Журавлев не справился с управлением мотоциклом и перевернулся на Кутузовском проспекте.