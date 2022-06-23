Мужчина украл из магазина 30 килограммов сыра, 54 палки колбасы и 28 бутылок алкоголя

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Житель Красноярска приговорен к трем годам лишения свободы за серию краж из продуктового магазина. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в течение трех дней 41-летний житель Красноярска приходил в один и тот же магазин в центре города, складывал в пакет продукты и алкогольные напитки и выходил из торгового зала, минуя кассы самообслуживания.

Таким образом он вынес около 30 килограммов сыра, 54 палки сырокопченой колбасы и 28 бутылок крепкого алкоголя.

Действия злоумышленника попали на видео. Вскоре мужчину задержали.

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Сумма общего ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Суд назначил ему три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

21 июня сообщалось, что жительница Москвы лишилась мобильного телефона, забыв его в холодильнике в магазине.