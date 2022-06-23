Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Мужчина украл из магазина 30 килограммов сыра, 54 палки колбасы и 28 бутылок алкоголя

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина украл из магазина 30 килограммов сыра, 54 палки колбасы и 28 бутылок алкоголя
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Житель Красноярска приговорен к трем годам лишения свободы за серию краж из продуктового магазина. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в течение трех дней 41-летний житель Красноярска приходил в один и тот же магазин в центре города, складывал в пакет продукты и алкогольные напитки и выходил из торгового зала, минуя кассы самообслуживания.

Таким образом он вынес около 30 килограммов сыра, 54 палки сырокопченой колбасы и 28 бутылок крепкого алкоголя.

Действия злоумышленника попали на видео. Вскоре мужчину задержали.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сумма общего ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Суд назначил ему три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

21 июня сообщалось, что жительница Москвы лишилась мобильного телефона, забыв его в холодильнике в магазине.

Аресты Красноярский край Красноярск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте