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Подстанцию скорой помощи в Щербинке достроят за счет бюджета города

Александр Афонин
Город
Подстанцию скорой помощи в Щербинке достроят за счет бюджета города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

На улице Маршала Савицкого в Щербинке завершат строительство подстанции скоро помощи. Работы будут окончены в соответствии с обновленными правилами землепользования и застройки. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Недостроенный объект находится в глубине застройки, что позволит будущей станции покрывать обширную территорию, а медикам — быстрее прибывать по вызову и помогать большему количеству людей, — сказала она.

Княжевская добавила, что территория Новой Москвы на данный момент показывает бурные темпы развития. В связи с этим, необходимо расширять социальную инфраструктуру округа.

Новая подстанция скорой помощи будет рассчитана на 20 машино-мест. Высота здания составит порядка 16 метров, а общая площадь около 3500 квадратных метров.

До этого Юлиана Княжевская сообщила, что предлагается построить спортивный объект в столичном районе Коньково. Участок под строительство объекта будет реализован на торгах. Его площадь составит 0,46 гектара.

Строительство Юлиана Княжевская Скорая помощь
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